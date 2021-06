’Vaccinatiestempel in gele boekje’

Was zijn eerste app ook al niet een fiasco? Zijn eigen ministerie weet niet waar het bekende gele boekje voor in het leven geroepen is. De WHO prefereert het boekje net als onze buurlanden. Waarom altijd moeilijk doen als alles om het goed te regelen al voorhanden is?

Nu wordt GGD-personeel belaagd en enkel door niet in alle districten dezelfde werkwijze te hanteren. Zal wel aan de landelijke staf liggen, terwijl nu overal nog eens een directeur en adjunct het bewind voeren. Er valt veel te verbeteren heer Rouvoet.

J.A. Bossink,

Oldenzaal