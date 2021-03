’Respect voor geduld van politie’

Premium Binnenland

Ooggetuige schietpartij in trein: ’Dit maak je niet iedere dag mee, gelukkig’

Ruzie om of met een meisje zou de reden zijn geweest voor een schietpartij dinsdagochtend in een trein bij het binnenrijden van het station Koog aan de Zaan. De politie meldt dat er na de schietpartij, waarbij niemand gewond is geraakt, De politie meldt dat er zeven aanhoudingen zijn verricht. Zes v...