’Met pappen en nathouden win je geen oorlog’

Alle boterzachte maatregelen hadden achteraf een hele andere uitwerking dan dat men vooraf voorzien had. Deze zomer had ons kabinet er het volste vertrouwen in dat we ons gedrag zouden aanpassen, helaas bleek het tegendeel waar te zijn.

In het Brabantse dorpje Veen was het onlangs raak. Terwijl instanties vooraf konden inschatten wat hen te wachten stond, werd daar niet op ingezet. Zondag kwamen in Haarlem ruim 1700 ’coronaontkenners’ zonder mondkapjes bij elkaar, waartegen niet werd opgetreden.

Wat een contrast met de elf miljoen tellende Chinese stad Wuhan, waar ze al snel het coronavirus onder controle kregen. Voor veel inwoners was het natuurlijk een ingrijpende ervaring, maar ze konden wel weer met familieleden en vrienden nieuwjaar vieren.

Om hardnekkige virussen de kop in te drukken heb je nou eenmaal harde maatregelen nodig en niet een ‘pappen en nathouden-aanpak’ waarmee we hier in het westen deze oorlog denken te kunnen winnen.

Mario Verhees, Asten