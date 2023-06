’Asielopvang in de regio’

Mark Rutte doet een poging om zijn zwaar geschonden blazoen op te poetsen en probeert (eindelijk) over te komen als een echte leider. Hij heeft vele jaren de tijd gehad om met goede plannen te komen maar heeft dat altijd nagelaten. Er is nog geen deal maar toch is er al wel min of meer een bedrag bekend: 1 miljard euro aan steun voor Tunesië. Er zijn nog veel hobbels te nemen alvorens er een goed omlijnd plan op tafel ligt en dan is het ook nog maar de vraag wat de effectiviteit daarvan is. Om nog maar niet te spreken over het tijdspad en uitvoerbaarheid. Als laatste wil ik er op wijzen dat de machthebbers van Tunesië niet echt van onbesproken gedrag zijn. Hoewel de Turkije-deal zeker effect heeft was het toch even schrikken toen Erdogan bij de minste tegenspraak vanuit Brussel dreigde met het overspoelen van Europa met migranten. Uiteraard moet je ergens beginnen om de asielkaravaan te stoppen en in ieder geval een onderscheid te maken tussen echte ontheemden en ’veiligelanders’ maar ik geef de meeste kans aan het opvangen in de regio.

R. Bosma