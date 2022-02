’VN machteloos praathuis’

Is dit het normale anti-Amerikaanse sentiment van Parijs of heeft Macron Oekraïne reeds afgeschreven en tracht hij de Duitsers daarin mee te krijgen? Want de militaire steun die door EU-landen is aangeboden toont aan dat Oekraïne zeker niet als een NAVO-partner wordt beschouwd. En dat is heel verstandig, want de NAVO kan de problemen van allerlei conflictgebieden niet oplossen, terwijl Parijs een eigen Europese veiligheidsstructuur wil, maar zelf niet is staat is zijn landsgrenzen te bewaken. De vraag is dan ook wat Frankrijk in Mali te zoeken heeft en hoelang landen als China en Rusland nog zitting kunnen hebben in de Veiligheidsraad? De problemen met Oekraïne, Taiwan, Wit-Rusland, Afghanistan, Noord-Korea, Turkije en de Oeigoeren tonen aan dat de VN een machteloos praathuis is, waar beschaafde landen beter weg kunnen blijven en zeker geen verdragen moeten ondertekenen.

L.J.J. Dorrestijn