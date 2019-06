’Pechthold zit gebeiteld’

Ja hoor, Alexander Pechtold is bereid gevonden de verbouwing van het Binnenhof in goede banen gaan leiden (Tel. 13/6). Een pittige klus, zo wordt gezegd. Geschatte renovatiekosten minimaal 500 miljoen euro. Deze ex-politicus en ex-veilingmeester zit daarmee de komende jaren, zoals veel van zijn collega’s die erebaantjes krijgen toegeschoven, financieel gebeiteld. De ex-veilingmeester is dus gepromoveerd tot leidinggevend bouwmeester. Vooralsnog lijkt mij dat een rampzalige beslissing.

Henk Mulder, Zwolle