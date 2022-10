’Westen moet eenheid uitstralen’

President Poetin probeert, nu hij militair faalt, door grootscheepse aanvallen op energiecentrales en burgerdoelen het Westen uit elkaar te spelen. Want door deze bombardementen worden de vluchtelingenstromen naar het Westen aangewakkerd en zitten de achterblijvers straks in de kou en zonder water. De vraag is of het Westen bereid is en de capaciteit heeft om hen op te vangen. In Nederland is er in ieder geval te weinig plaats voor hen en brokkelt het draagvlak af. Ook worden de protesten tegen de prijsstijgingen die niet worden gecompenseerd door hogere lonen steeds heftiger. Hoogste tijd dus dat het Westen zich uitspreekt dat het zich onder geen beding door Poetin zal laten verdelen en onder alle omstandigheden een eenheid blijft. Dat signaal is broodnodig en op zijn plaats!

Bas Overmars, Amsterdam