’Politie geen vriend meer maar vijand’

Voor een hele bevolkingsgroep is de politie de vijand. En als de politie eens optreedt, krijgen ze allerlei beschuldigingen naar hun hoofd. Er volgen onderzoeken. Er is totaal geen vertrouwen meer. De agent die heeft opgetreden moet zich verantwoorden en in het ergste geval wordt hij bedreigd. Wie heeft nog trek in zo’n ondankbare baan? En hoe minder de politie mag, hoe erger de excessen worden. Bovendien mogen ze hun boosheid nooit uiten, want in de talkshows moeten ze netjes blijven en mogen ze alleen maar zeggen... tja, het was geen prettige avond. Ik, en meer tv-kijkers, zitten machteloos te kijken naar zoveel netheid. Laat die bom eens barsten. Maar ze mogen niets, ze kunnen niets en vervolgens worden ze zelf slachtoffer. Zelfs handhaven lukt niet, een uniform werkt blijkbaar als een rode lap op een stier.

Moet de politiek de politie onderhand niet eens meer bevoegdheden gaan geven? Zodat er een einde komt aan al dat geweld en die bedreigingen? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Annelies van der Horst,

Eindhoven