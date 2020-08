Brief 2 ’Weinig animo voor het oppakken van afgeplakt dossier’

De operatie om gedupeerde toeslagenouders te compenseren gaat langer duren dan verwacht . Logisch, gezien het tekort aan geschikt personeel bij de Belastingdient.

Het behandelen van de duizenden dossiers is zeer complex. Het grootste probleem is het vinden van geschikte medewerkers (Tel. 19/08). Dat laatste is zeer begrijpelijk, er zijn maar weinig mensen op deze aardbol die de volledig zwartgelakte pagina’s van de dossiers kunnen en willen ontcijferen.

J.H. Dekker,

Leusden

