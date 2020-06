Uitslag Stelling: Niet eindeloos doorwerken

Dat de AOW-leeftijd nu al hoog genoeg is, daar zijn de meeste stellingdeelnemers het over eens. Deze staat nu op 66 jaar en 4 maanden. Dit wordt in stapjes verhoogd tot 67 jaar in 2024. Onacceptabel, aldus een groot deel van de stemmers. „Bij 67 jaar zijn mensen al zo opgebrand dat genieten van de oude dag onmogelijk is”, luidt een reactie. En: „Na een werkzaam leven van 40 tot 45 jaar is het genoeg geweest en is het tijd voor andere dingen.”

Menig deelnemer vindt dat de mogelijke daling van de levensverwachting als gevolg van de coronacrisis moet worden aangegrepen om de AOW-leeftijd niet te verhogen. „Men wil zo nodig de AOW-leeftijd vanaf 2025 koppelen aan de levensverwachting. Nu deze door extra coronadoden daalt, moet ook AOW-leeftijd omlaag.” Ruim driekwart is fel tegen een koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. „Misschien wordt men ouder, maar de gezondheidsgebreken blijven komen. Het kan niet zo zijn dat je over zoveel jaar tot je 69e moet werken, omdat we allemaal zo oud worden”, zegt iemand hierover. Een ander oppert: „Wie eerder begint met werken (vaak in zwaardere beroepen) krijgt eerder AOW. Studeer je door (vaak fysiek minder zware beroepen) dan wordt het later.” Velen zijn het hiermee eens. Niet de levensverwachting, maar het aantal werkjaren moet de basis worden voor de AOW-leeftijd. „Gewoon een vast gegeven van 40 jaar werken invoeren. Misschien gaan die eeuwige studenten die tot hun dertigste ’leren’ dan ook wat eerder aan de slag.”

Het voorstel van vakbond FNV om vanwege corona de mogelijkheden voor vroegpensioen voor iedereen uit te breiden om jongeren aan het werk te kunnen houden wordt dan ook gesteund door 87 procent. „Nu er zoveel jongeren aan de kant staan is het onzinnig om ouderen eindeloos tegen hun zin door te laten werken.” Een minderheid reageert kritisch: „Onzin. Jongeren moeten dan langer en meer belasting en premie betalen om de ouderen aan een vroegpensioen te helpen. AOW moet gekoppeld blijven aan sterftetafels, anders wordt de financiering onhoudbaar.”

Dat deze discussie niet bevorderlijk is voor de relatie tussen jong en oud komt uit veel reacties naar voren: „Jongeren moeten betalen. Als dertiger voel ik me benadeeld en voel weinig solidariteit naar zestigplussers toe. De generatiekloof is een realiteit. Natuurlijk moet de AOW-leeftijd omhoog om het betaalbaar houden.”

Volgens deze groep is het geheel vanzelfsprekend dat de AOW-leeftijd met de levensverwachting stijgt. „Afgezien van de corona-uitbraak worden mensen nu eenmaal ouder en de AOW moet wel op te brengen zijn in een vergrijzende samenleving.” Doorwerken heeft ook voordelen: „Werken houdt mensen gezonder en maatschappelijk betrokken. Dit zou je zo lang mogelijk moeten verlengen met tijdige omscholing voor zware beroepen naar fysiek lichtere functies op latere leeftijd.”

Iemand spreekt uit ervaring: „Ik ben 66 jaar maar wil nog lang niet stoppen. Ik werk in de zorg en ja dat is zwaar, maar wel heel dankbaar werk.”