’Grens huurtoeslag moet juist stijgen’

Het is krom en niet in overeenstemming met de waarden van zijn partij, het CDA. Huurwoningen moeten verduurzamen. Dat betekent dat de huurprijs vaak stijgt en de energierekening kan dalen. Wat goed is voor het klimaat. Corporaties gaan minder woningen vernieuwen. Dat moeten we voorkomen. De grens voor de huurtoeslag mag niet dalen, maar moet juist stijgen. Dat is eerlijk en zorgt voor het welzijn van de mensen die dat het hardste nodig hebben. Stop deze verlaging. Stop De Jonge met zijn verwoestende plannen.

Rene Valkema, Haren (Gr.)