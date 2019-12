Brief 3: ’Hoezo consensus bij het klimaatakkoord?’

Alleen de partijen die in het straatje van Nijpels en Samsom pasten... Rutte ziet tevens uit naar de Grean Deal van opportunist Frans Timmermans. Deze heeft zijn vriend Samsom als rechterhand benoemd. Ongetwijfeld zal deze hetzelfde spelletje in Europa spelen als in Nederland.

Ondertussen kraakt in ons land het elektriciteitsnetwerk onder de aansluiting van zonneparken en windmolens. Verhoging van onze energienota is onontkoombaar. Steeds vaker blijkt men niet te hebben nagedacht over de gevolgen van het eenzijdige beleid. Met dank aan Nijpels en Samsom. Onbegrijpelijk dat Rutte hoge verwachtingen heeft van de commissie Timmermans/Samsom.

Kees Rakers, Hoofddorp

