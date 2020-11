Uitslag Stelling: Kerst in kleine kring vieren

Het kabinet gaf tijdens de persconferentie dinsdag weinig duidelijkheid over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen rond de feestdagen. Een huishouden mag momenteel maximaal 3 bezoekers hebben, waardoor grote gezinnen niet gezamenlijk kerst zouden kunnen vieren. Hoewel de respondenten aangeven maar al te graag kerst te willen vieren met familie en vrienden vindt 62 procent het onverstandig om de maatregelen te versoepelen voor de feestdagen. „Ik zou natuurlijk heel erg graag de kerstdagen met mijn kinderen en kleinkinderen doorbrengen. Maar ik denk dat het echt beter is om dat maar een jaartje uit te stellen. Hopelijk blijft ons zo een derde golf bespaard”, luidt een reactie. Iemand anders gaat hierop door: „Als we de regels gaan versoepelen en met kerst allemaal samenkomen dan zitten we in januari weer met de ellende en komen we er nooit van af.”

De deelnemers vrezen dat tijdens een te gezellig kerstfeestje de coronaregels al snel zullen worden vergeten: „We drinken met z’n allen alcohol, gaan niet 1,5 meter uit elkaar zitten en zullen zeker knuffelen. Dan zijn we weer terug bij af”, weet iemand. Velen begrijpen niet waarom het voor sommigen zo moeilijk is om voor een keer een grandioos kerstfeest op te offeren als we hier mensenlevens mee kunnen sparen: „We moeten even genoegen nemen met minder mensen. De ziekenhuisopnames moeten afnemen anders gaat het niet goed. Ik snap niet dat het verwende Nederlandse volk alleen maar aan de gezelligheid van de feestdagen denkt.”

En: „Met een vaccin in aantocht, kun je nu beter even doorbijten. Als de kwetsbaren zijn ingeënt, kun je snel versoepelen.”

Anderen wijzen juist op het belang van kerst in deze tijd: „De sociaal-emotionele impact van een eenzame kerst is te groot. Depressie bij mensen moet worden voorkomen”, zegt iemand. Een ander: „Er hoeven geen 20 mensen te komen maar gewoon je gezin met aanhang. Wat moet je met drie bezoekers als je vijf volwassen kinderen hebt?”

Velen vrezen echter dat de dinsdag aangekondigde versoepelingen ten koste zullen gaan van het kerstfeest: „Natuurlijk moet het jaarlijkse familiefeest gewoon mogelijk zijn, maar ik ben bang dat het niet doorgaat door die bespottelijke opening van buurthuizen, pretparken, zwembaden. Weer te vroeg. Het kabinet maakt verkeerde keuzes”, zegt een geërgerde deelnemer. Driekwart onderschrijft de mening dat de heropening van bioscopen, musea, theaters, zwembaden, bibliotheken en dierentuinen te snel komt „Je mag wel met tig man zwemmen en in de sportschool hangen maar met je gezin kerst vieren zou niet mogen, dat klopt niet.”

Sommigen opperen ideeën om toch nog iets van de feestdagen te kunnen maken: „Laat mensen zich voor de kerst massaal testen en dan met bijvoorbeeld 8 personen samenzijn”. Gezelschap kunnen we namelijk goed gebruiken en men zoekt elkaar toch wel op, ongeacht de regels, denken velen. „Het is een zwaar jaar geweest. Mensen hebben een lichtpuntje nodig, ook om vol te houden als we daarna weer ’in de maatregelen’ zitten.”