Uitslag stelling: ’Kaag kan niet aanblijven’

Een respondent reageert: „Het klopt niet als je zoveel stemmen hebt gewonnen door vernieuwing te beloven, maar vervolgens weinig empathie toont richting het slachtoffer. En dan ook nog de media de schuld geven! Dan ben je echt blind voor je eigen functioneren.” Een andere stemmer noemt de reactie van de D66-leider ’een klap in het gezicht van het slachtoffer’. „In de Haagse kaasstolp denken ze dat je weg kunt komen met ’excuses’ na hoogdravende deugpraat. Weer een voorbeeld van hoe ver Den Haag afstaat van de werkelijkheid”, aldus een stemmer.

Frans van Drimmelen heeft desgevraagd zijn partijlidmaatschap opgezegd en zijn werk voor de partij neergelegd. Dat is ook volgens de meerderheid niet voldoende. De voormalige partijprominent zou een medewerkster hebben gestalkt. Twee derde van de respondenten vindt dat hij hiervoor moet worden vervolgd. Een stemmer: „Deze zaak moet door het Openbaar Ministerie worden onderzocht, want politici hebben meer nog dan anderen een voorbeeldfunctie.”

Kaag gaf van de week een verklaring af in een persconferentie. Naar aanleiding daarvan vinden bijna alle stemmers dat zij moet aftreden als partijleider en dus ook als minister van Financiën. Van de deelnemers heeft bijna niemand nog vertrouwen in de D66-leider. Naast een onvoldoende voor Kaag geven bijna alle respondenten ook het partijbestuur van D66 een onvoldoende en vinden zij dat het moet aftreden. Een reactie: „Als je zegt dat je na een jaar en na de ophef een nieuwe ’weging’ hebt gemaakt, dan zak je toch finaal door het ijs?”

D66 staat erom bekend bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag hoog in het vaandel te voeren. Bijna niemand van de stemmers vindt dat de partij zich dit ’morele leiderschap’ nog zou mogen toe-eigenen. Driekwart van de respondenten gelooft ook niet dat D66 hiermee intern aan de slag zal gaan. Een reactie: „Dit is niet veel anders dan het gedraai en gelieg van Rutte, maar met het verschil dat hij niet naar anderen wijst en Kaag wel.” Een andere stemmer: „Ze hadden snel en daad-krachtig moeten handelen. Een week wachten met een reactie is daar niet bepaald een goed voorbeeld van.”

Toch zijn er ook respondenten die vinden dat de aandacht hiervoor overdreven is. Zo stelt iemand: „Ja, Van Drimmelen zat fout, maar het gaat al dagen hierover. Besteed die tijd liever aan het oplossen van economische problemen. En vergeet niet dat het oorlog is.” Iemand anders vindt de aandacht voor deze zaak buitenproportioneel. „Waar blijven de excuses van Geert Wilders voor het wangedrag van Dion Graus? Verbazingwekkend hoe de media zich op deze zaak storten. Zo sloop je het politieke midden.”

Grensoverschrijdend gedrag binnen een politieke partij is volgens een meerderheid van de stemmers niet per se een D66-probleem. Toch gelooft maar een minderheid dat er in Den Haag meer MeToo-achtige toestanden zijn dan elke andere werkvloer. Een reactie: „MeToo-schandalen komen overal voor, maar als het in Den Haag gebeurt, dan geldt het gezegde ’hoge bomen vangen veel wind.’