Brief 1: ’Diversiteit ver te zoeken bij Opsporing Verzocht’

De NPO wil de zendtijd van het programma Opsporing Verzocht aanzienlijk beperken en in de zomerperiode, 14 weken (!) niet uitzenden. Jammer voor zo’n al jarenlang succesvol programma.

Toch is het vanuit het standpunt van de NPO wel te begrijpen. Als moderne, objectieve, vooruitstrevende en vooral politiek correcte instantie heeft de NPO diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Daarin past Opsporing Verzocht in het geheel niet. In dit programma zijn bepaalde bevolkingsgroepen namelijk zodanig oververtegenwoordigd, dat van diversiteit in het geheel geen sprake meer is.

Gelukkig is er vast wel een commerciële omroep die het programma, zelfs zonder reclame-onderbreking wil overnemen en iedere week uitzenden.

Jan Oosterhof, Hellendoorn

