Uitslag Stelling: ’Over op hybride werken’

Geen reistijd, minder druk op de wegen en in het ov, tussendoor een wasje draaien en de kinderen van school halen, geen afleiding van collega’s, allemaal voordelen van thuiswerken, zo vinden veel stemmers. Bedrijven moeten daarom werknemers de vrijheid geven om thuis te werken, vindt het gros. „Het geeft werknemers autonomie als ze zelf kunnen bepalen wanneer ze naar kantoor gaan. Dat vermindert stress”, zo zegt een deelnemer. Een stemmer beaamt dit: „Als je thuis werkt kun je zelf je uren invullen, dat geeft rust. Uiteindelijk ben je veel productiever.”

Ruim de helft denkt dat men thuis beter rendeert dan op kantoor. Een stemmer heeft dit zelf ondervonden: „Ik werk met mijn team al twee jaar thuis, dat we productiever zijn blijkt uit het feit dat er twee medewerkers vertrokken zijn die niet vervangen hoefden te worden, de rest heeft het werk opgepakt.” Een ander valt bij: „Natuurlijk ben je efficiënter, de tijd die je normaal aan reizen kwijt bent, kun je nu besteden aan werk.”

Thuiswerken bevalt de meeste stellingdeelnemers prima: „Heel prettig, scheelt mij een uur per dag reistijd en geen afleiding door eindeloos geklets met iedereen.” Maar, juist dat geklets is zo belangrijk, zeggen de tegenstanders. „Soms heb je collega’s nodig om face to face te sparren”, zegt iemand. Zes procent snakt ernaar om weer fulltime op kantoor te zitten. „Het kost nu meer tijd om gezamenlijke projecten en beslissingen te realiseren. Nieuwe mensen leren het bedrijf niet kennen, maar vallen in een eenzaam gat. Altijd thuis zijn is slecht voor het verwerken van spanning.” Een ander beaamt dit: „Er is geen scheiding tussen werk en privé en personeel is veel minder betrokken bij het bedrijf.” En velen lopen de kantjes ervanaf, denkt een stemmer: „Ik werk met bedrijven die thuiswerken, één drama. We krijgen niemand te pakken en ze reageren traag. Vrienden van mij die thuiswerken doen tussendoor het huishouden, ontvangen visite of gaan winkelen. Dat is toch te gek voor woorden?”

Daarom geven veel stemmers de voorkeur aan gedeeltelijk thuiswerken: „Alleen thuiswerken kan voor sociaal isolement en voor stress zorgen.” Anderen ervaren een ander soort stress: „Met kleine kinderen in huis is het thuis niet te doen.” Een ouder ziet het anders: „Het heeft juist voordelen als je kinderen hebt. Je kan ze thuis laten. Scheelt weer kinderopvangkosten.” Menig stemmer oppert dat maatwerk essentieel is voor dit ’nieuwe werken’. „Het moet individueel goed worden afgesproken. In de privé- en thuissituatie en gezinssamenstelling zijn grote verschillen en thuiswerken kan niet zonder een goede overeenkomst en duidelijke afspraken.” Veel deelnemers zijn vooral voorstander van flexibele werktijden. „Je bent niet 8 uur achter elkaar productief en sowieso moeten we niet meer met z’n allen in de file gaan staan, dat levert helemaal niks op. „Thuiswerken moet blijven”, aldus een stemmer, „zo hebben we minder files en dus uitstoot en de leegstaande kantoorpanden snel ombouwen tot woningen, weer een probleem minder.”