’Sterke ouderenpartij mist’

Premium Financieel

Senioren van VVD, CDA en D66 verbolgen over eigen kabinet om AOW

De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 zijn boos over de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon. Zij hebben ’een noodkreet’ naar de eigen fracties in de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, omdat zij vinden dat de AOW moet worden verhoogd: „Dit is ongewenst en een verkeerd signaal.”