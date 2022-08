Uitslag stelling: ’Schiphol-chaos schande’

De respondenten zijn ook grotendeels van mening dat Schiphol dit had moeten zien aankomen en te weinig heeft gedaan om de chaos op te lossen: „Schiphol heeft niet geanticipeerd op de drukte na corona. Iedereen wil weer op vakantie, de luchthaven had op tijd nieuw personeel moeten opleiden”, stelt een van de stemmers. „Europa is massaal ’op de vlucht’ geslagen na de Covid-periodes, dit was enigszins te verwachten”, verwoordt een andere deelnemer. „Maar”, nuanceert deze ook, „het is natuurlijk te gek voor woorden dat iedereen rücksichtslos het vliegtuig pakt. Als deze mensen ten hoogste één keer per jaar het vliegtuig zouden pakken zou dat al schelen.”

Maar uiteindelijk vindt slechts een klein deel van de deelnemers dat de reiziger de hand in eigen boezem zou moeten steken en minder vaak het vliegtuig zou moeten pakken. Volgens de meerderheid is het toch echt Schiphol zelf dat er een potje van heeft gemaakt. „Logistieke schande. Als er een branche is waar je goed kunt voorzien hoeveel personeel je nodig hebt, is het de luchtvaart. Ze hadden of minder vluchten moeten verkopen of veel eerder personeel moeten werven”, zegt iemand. Van de stemmers vindt 80 procent dan ook dat de huidige directie het veld moet ruimen. „Onbewust onbekwaam is het management van Schiphol!”, stelt een stemmer. Een andere deelnemer zou de huidige ceo graag vervangen door ’iemand die behoorlijk geschoold is in logistiek en human resource’.

„Schiphol is volledig verantwoordelijk”, zegt nog een deelnemer, die vindt dat Schiphol ’die domme onderaannemersconstructie’ zou moeten verbannen. „Dit is al meer dan dertig jaar aan de gang, met iedere vijf jaar een tender voor bedrijven. En niet de beste maar de goedkoopste wint, dat houdt een keer op.” Daarmee stipt deze stemmer ook meteen de oplossing aan die de meerderheid van de stemmers aandraagt voor het aanhoudende probleem: „Gewoon het personeel goed betalen.” Volgens de meeste respondenten heeft Schiphol bagageafhandelaars tegen elkaar uitgespeeld om de kosten te drukken. „Neem die medewerkers in vaste dienst en houd op over de ruggen van die bedrijven te concurreren.” Het gros vindt dan ook dat de zomerbonus voor beveiligers moet worden verlengd om meer personeel aan te trekken.

Ongeveer driekwart van de stemmers vindt bovendien dat Schiphol luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties financiële compensatie moet bieden. Daarnaast vindt ruim de helft dat die sector toch ook zelf met oplossingen moet komen. „De reisorganisaties verleiden mensen om op reis te gaan, terwijl de luchthaven het niet aankan. Die zijn dus ook schuldig aan de lange rijen. Er moet gewoon een reisstop komen.” Ook deze deelnemer ziet dat zo: „Ik denk dat onder andere lowcost airlines bijdragen aan een enorme stroom passagiers. Die mogen wat mij betreft worden aangepakt.” In dezelfde lijn stelt een stemmer dat „als je besluit om te gaan vliegen voor heel weinig geld, je moet accepteren dat je in de rij moet staan. Dat hoort erbij.”