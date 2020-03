’Hoorndol van coronaberichten’

Op sociale media verschijnen beelden van lege schappen, lange rijen en massaal ingekochte wc-papierrollen. Maar de leegloop tekent zich niet alleen in de winkels af. De Albert Heijn meldt donderdagavond dat het ’druk is met online bestellen’. De mensen die hamsteren worden gek gemaakt door de media. Je kunt geen zender opzetten of er is wel iets over het coronavirus te bespreken. Daar wordt je hoorndol van! Laten we even een pas op de plaats maken en weer iets anders uitzenden op tv. Alleen het allerbelangrijkste moet je in het nieuws meedelen. Hopelijk krijgen we nu weer eens iets vrolijkers te zien, dan zal er minder gehamsterd worden.

Ruud Kraan