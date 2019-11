’Gat in begroting Rotterdam’

Rotterdam ontvangt als grootste aandeelhouder van Eneco maar liefst 1,3 miljard euro uit de verkoop van het aandelenpakket. Maar waar ik niemand over hoor is dat de stad op jaarbasis zo’n 23 miljoen euro aan dividend ontvangt. (jaarverslag Eneco 2018). Genoemd dividend zal Rotterdam, en andere gemeenten met aandelen Eneco, op zijn jaarbegrotingen gaan missen. Dat geld zal linksom of rechtsom weer terug op de begroting dienen te komen. Ik heb wel een donkerbruin vermoeden bij wie de gemeente Rotterdam straks die 23 miljoen zal gaan binnenharken. Rotterdammers, houd uw aanslag onroerendezaakbelasting de komende jaren goed in de gaten!

Wim Everwijn,

Capelle aan den IJssel