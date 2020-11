’Percentage positieve testen tonen’

Ik zou willen weten hoeveel procent van de geteste mensen positief zijn, nu krijgen we cijfers maar weten niet hoeveel mensen zich hebben laten testen, dat zullen er echt niet elke dag hetzelfde aantal zijn, geef percentages aan, dan kunnen wij burgers zien of het percentage positief geteste echt omhoog of omlaag gaat.

A. Randshuizen,

Bodegraven

