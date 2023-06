’Jan Modaal gestraft voor klimaatmaatregelen’

Je wordt gestraft voor klimaatmaatregelen. Voor Jan Modaal wordt een auto zo verleden tijd. Dat is slecht voor de economie. Het kan simpeler: hef de wegenbelasting over het gewicht exclusief batterij. En geef een eerlijke subsidie op de stekkerauto die in verhouding staat met alle subsidies voor windenergie, biomassa verbranding e.d. Want daar zijn miljarden heengegaan terwijl Jan Modaal het maar moet uitzoeken.

Rene Valkema, Haren gn.