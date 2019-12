Het straattuig in Den Haag is gewaarschuwd. Tegen relschoppers in Haagse wijken wordt in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling hard opgetreden. Bovendien krijgen ze de rekening gepresenteerd van de schade die bij vernielingen wordt aangericht. Die duidelijke boodschap gaf tijdelijk burgemeester Johan Remkes van de hofstad zaterdag af in een interview met De Telegraaf.