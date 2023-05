Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Em. prof. dr. ir. Guus Berkhout, geofysicus ’Die 30.000 windturbines maken ons straatarm’

Door Guus Berkhout Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/ HH

Minister Rob Jetten presenteerde onlangs een klimaatpakket à €28 miljard. De investeringsplannen in met name windenergie op zee zullen Nederland verder in financiële problemen brengen, argumenteert professor Guus Berkhout. ,,Natuurlijk wordt energie onbetaalbaar.”