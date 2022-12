Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Steeds vaker hoorde ik dat ik mijn jongere broer moest respecteren’

Door Assita Kanko

Toen ik een kind was in Burkina Faso, waren we niet rijk. Soms waren we zelfs arm. Ik herinner me dat ik op twaalfjarige leeftijd één paar sandalen had en geen andere schoenen. Een jaar later was ik een van de beste handbalspelers van mijn middelbare school. Sportschoenen? Een onbetaalbare luxe. Op blote voeten spelen was gratis.