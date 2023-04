Brief 2 ’Sneer De Groot slaat nergens op’

In een sneer naar de PvdA geeft de Groot aan dat het baantje belangrijker is dan je idealen en dat de natuur hiervoor zal boeten. Dit omdat de PvdA in de provincie toenadering zoekt tot de BBB en deze partij heeft uiteraard hele andere andere ideeën ten aanzien van de halvering van stikstof dan waar D66 voor staat. Wat de Groot echter vergeet is dat het vooral zijn ideaal is en andere partijen natuurlijk geenszins verplicht zijn om dit ideaal te delen.

Jan Pronk, Beverwijk

