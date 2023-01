De voorstanders van commerciële huisartsenposten zijn in het algemeen niet blind en doof voor de nadelen ervan, maar zien geen betere optie. „Gegeven de grote tekorten kan het helaas niet anders, maar het blijft geen fraaie oplossing”, zegt een stemmer.

Dat tekort ontstaat vooral doordat veel ’klassieke’ huisartsen met een eigen praktijk de stethoscoop aan de wilgen hangen en jonge artsen liever als waarnemer in zzp-verband aan het werk gaan, dan een praktijk overnemen. Daar hebben veel mensen begrip voor. „Ik snap wel dat het nu niet bepaald aantrekkelijk is om als huisarts een eigen praktijk te moeten bestieren met alles wat daar bij komt”, zegt een respondent. Een ander zag om die reden zijn huisarts stoppen met haar praktijk: „Ik heb ook een zeer betrokken huisarts gehad met een eigen praktijk die ermee stopte, omdat zij het in haar eentje te zwaar vond worden. Een praktijk van 1700 patiënten. De papierwinkel was enorm, alsook de macht van de verzekeraars. Daarnaast was ze ook nog eens werkgever en daar heb je ook een papierwinkel van.”

De waardering voor de huisarts mag dus wat groter, vinden de meeste deelnemers aan de Stelling. Dat zou het beroep ook wat aantrekkelijker kunnen maken: „Meer waardering voor de huisarts en minder administratieve lasten. Huisartsen zijn een belangrijk voorportaal voor de duurdere ziekenhuiszorg. Geef ze dan ook de erkenning en waardering.”

Een commerciële huisartsenpost is hoe dan ook voor velen geen oplossing. „Zorg is geen verdienmodel. Het begint met de eerstelijns zorg serieus te nemen en haar werk te laten doen”, zegt een stemmer. En dan liever niet door waarnemend artsen, vindt een ander: „Het is vreselijk, als er iedere keer een andere arts is.” Een ’eigen dokter’ is een groot goed, vindt een andere deelnemer: „Een eigen huisarts die jou kent en waarmee je een vertrouwensband hebt. Als dit in commercie verandert, komt dit zeker niet ten goede aan het vertrouwen.”

En toch, vindt een minderheid, kun je soms niet om een commerciële oplossing heen. Zo zegt een deelnemer: „Er is gewoonweg geen alternatief als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen.”

En dat betekent dus minder persoonlijke zorg in veel gevallen. Een stemmer ziet dat niet zitten: „De nabijheid van de huisarts is heel belangrijk. Het is in het belang van de patiënt dat een persoon het proces bewaakt.”

Een ander ziet bij zijn huidige huisarts ook genoeg nadelen: „Ik heb geen commerciële huisartsenpost, maar een net zo onbereikbare eigen huisarts. Het is schandalig: steeds bandjes met een verwijzing om de volgende dag maar weer te bellen. Dag later: hetzelfde bandje. Ga je erheen om afspraak te maken, dan wordt er gezegd dat je moet bellen!”

Is er dan geen oplossing, een gulden middenweg? Een lezer meent van wel: „Een duopraktijk is een goede oplossing. Je hebt dan twee mensen die je goed kent en voor de huisartsen is het prima met hun gezin te combineren. Iedereen tevreden.”