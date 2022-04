Vasten is prima, maar kom niet aan het paasontbijt

Basisschool de Nieuwe Wereld in Purmerend besloot het paasontbijt van de kalender te halen, omdat veel leerlingen zouden vasten tijdens de ramadan. Dat leverde de school veel kritiek op. Postmawietze snapt dat wel. Hij vindt dit een onverstandig besluit: „Gezamenlijke maaltijden levert positieve gevoelens op. Vasten levert korte lontjes op en onbegrip.”

Ook Dirkje12345 kan maar weinig begrip opbrengen voor het besluit van de schooldirectie: „Dit is werkelijk schandalig! We leven hier in Nederland waar een paasontbijt de normaalste zaak van de wereld is. Laat moslims lekker vasten en laat degenen die willen plaatsnemen aan het paasontbijt dit ook gewoon doen.”

Veel reageerders zien mogelijkheden om zowel moslims als christenen te ’bedienen’. „Als we het nou eens proberen samen te voegen, het paasontbijt wat vroeger zodat de ramadan-kinderen ook kunnen aanschuiven? En als de ramadan klaar is een groot feest voor alle kinderen op school”, oppert Sabinevanbrussel.

EdwinvanderMan ziet eveneens mogelijkheden: „Als het een traditie van de school is dan moet je dit gewoon blijven doen,. De kinderen die van hun ouders dit niet mogen, omdat hun religie hun leven bepaalt, zal je dan na het ontbijt kunnen verwelkomen. Wat je ook kunt doen: het paasontbijt om 5:30 uur houden.” Ook Frankske1 vindt dat beide gebruiken naast elkaar moeten kunnen bestaan. „Waar is de verdraagzaamheid gebleven? Volgens mij mag iedereen zijn of haar feestdag vieren. Wat zijn de lontjes kort tegenwoordig.”

Niet verplicht

Veel reageerders wijzen erop dat basisschoolkinderen helemaal niet verplicht zijn om te vasten tijdens ramadan. Schoolgaande kinderen wordt dit ook vaak afgeraden en vasten veelal om de dag. Dat probleem bestaat dus helemaal niet, denkt Bertie-p: „Kinderen hoeven niet te vasten, dus ik denk dat het op de basisschool geen probleem hoeft te zijn een paasontbijt te houden. Aan de andere kant: als er een groot deel van de kinderen uit een moslimgezin komt, waarom zou je ze dan wel dwingen een christelijke traditie te volgen? Wij zijn een vrij land en komen steeds meer los van het christenjuk. Laat gewoon elke school een eigen keuze maken.”

Het zal niet de laatste keer zijn dat religieuze periodes op deze manier zullen overlappen, signaleert Lpbmjanssen: „Zowel Pasen als de ramadan zijn religieus belangrijke gebeurtenissen die, omdat ze uit fase lopen, elkaar van tijd tot tijd zullen overlappen. Je kunt als christen niet van de moslims verlangen dat ze met pasen hun traditionele vasten breken voor een paasmaal. Vice versa verwacht ik dan ook niet dat dat moslims van christenen kunnen eisen dat zij hun paastradities breken voor hun vasten. En hoe doen we het over een aantal jaren met Kerstmis?”

Spraakwaterval is enorm te spreken over de bijdragen van opiniemaaksters Ikhlaf en Shams aan de discussie: „Die geven beiden op een verfrissende en positieve manier hun mening. Samenvattend willen zij, dat het Paasfeest voor kinderen op school gewoon gevierd kan worden. Daarnaast dient er aandacht geschonken te worden aan het Suikerfeest. Het zijn allebei feesten, dus leg de kinderen geen verplichtingen op. Behalve één dan: na het Suikerfeest moeten ze wel hun tanden poetsen!”