’Supermarkten moeten niet klagen’

Financieel

Verlies voor AEX loopt sterk terug

De AEX is gaandeweg de middag opgeveerd en staat nog maar fractioneel onder het slot van dinsdag. Vooral Ahold Delhaize is in trek, terwijl Just Eat Takeaway en AkzoNobel het meest verliezen. GrandVision blijft sterk na de deal met EssilorLuxottica.