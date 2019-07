Brief 2 ’Klimaatakkoord een ramp’

Onze economie is onderweg naar af, want de voorstellen die ik in De Telegraaf lees zijn het begin van het eind. Uit de lengte of de breedte, de CO2-heffing wordt doorberekend aan de burger want industriëlen laten zich niet afknijpen. In de nabije toekomst gaat alles wat we nodig hebben geïmporteerd worden. Komt er bijvoorbeeld vlees uit Argentinië en kleding uit Azië. Boeren wordt het vuur aan de schenen gelegd en als er nog ’vlees’ te koop is uit Nederland is dit nep. En in plaats van op tijd over te schakelen op kernenergie, wordt een ’goedkope duurkoop-oplossing’ aangedragen namelijk, de windmolen.

Rob v.d. Broek, Amstelveen

