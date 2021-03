’KLM losmaken van Air France’

Het is inmiddels iedereen in de EU duidelijk dat Frankrijk er alles aan gelegen is om het belangrijkste land in de EU te zijn en onvoorwaardelijke steun te geven aan eigen bedrijven. Heeft onze pulsvisserij laten verbieden, wil alle goeds van KLM, in Nederland opgebouwd, hebben en zet daar niets tegenover. Wil het rondreizende circus van Straatsburg niet loslaten (kost ook ons onnodig veel geld) etc.

Nederland, zorg dat KLM in Nederlandse handen blijft en laat desnoods Nederlandse grote bedrijven aandelen KLM kopen zodat wij voldoende stem blijven houden of maak de KLM los van Air France dat verliesgevend is, al jaren.

B. de Vries, Almere