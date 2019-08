’Systeem met spaartaks moet rechtvaardiger’

De spaarrente is naar bijna nul gezakt maar de Belastingdienst blijft een veel te hoog percentage spaartaks berekenen. Als je alleen spaargeld hebt, wordt je helemaal bestolen. De heer Snel van Financiën is al jaren bezig om met een eerlijk en rechtvaardig systeem te komen maar dat is er nog steeds niet. Zelfs de hoogste rechter heeft bepaald dat het systeem oneerlijk is. Snel heeft aangekondigd om met Prinsjesdag voor spaarders met een rechtvaardig systeem te komen. Ik ben benieuwd, elk jaar dat hij het weet te vertragen levert het de schatkist miljarden op, gestolen van hardwerkende mensen!

Willem van Tee, Waddinxveen