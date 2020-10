’Omscholingscentra weer openen’

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten.

Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het Gak is uitgekleed en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Ook zijn de werknemers onvriendelijk.

Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd.

Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”.

Het wordt tijd dat het doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

De gesloten omscholingscentra moeten opnieuw geopend worden. Het UWV moet van uitkeringsfabriek terug hervormd worden naar een instantie die mensen helpt ander werk te vinden. Onder meer door scholingen die betaald worden.

Dat is een betere oplossing dan werkloze werknemers te adviseren ZZP’er te worden. Hen werd voorgehouden je bent eigen baas. De harde praktijk is dat je afhankelijk bent van inhurende bedrijven. Een groot deel verdiend minder dan werknemers en is bovendien uitgesloten van WW en andere werknemers voorzieningen. Dat ondervinden veel ZZP’ers op dit moment.

A.P. van Dijk, gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder