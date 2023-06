Uitslag Stelling: ’Onderwijs heeft geld genoeg’

Een enkele stemmer denkt evenwel dat de kansenongelijkheid hierdoor niet minder wordt. ,,Motivatie van kinderen om vooruit te komen is allesbepalend. Steun van de overheid leidt tot niks als iemand er zelf de schouders niet onder zet.”

Onder meer de VO-raad, de PO-raad en LAKS willen ook gratis rekenmachines en computers voor leerlingen. Een respondent meent: ,,Gratis rekenmachines en computers zijn prima, een goede zaak als die op school blijven zodat ze niet privé worden gebruikt.” Toch vindt een krappe meerderheid dit geen goed idee. Twee derde vindt het echter wel nodig dat scholen gebruik maken van digitale leermiddelen zoals computers en iPads. Een tegenstander van deze gratis apparatuur stelt: ,,Deze zijn helemaal niet nodig om te leren lezen, schrijven en rekenen. We hadden deze ook niet en zijn veel beter opgeleid dan deze generatie die alles opzoekt met Google.”

Een meerderheid vindt het echter geen goed idee als scholen geld voor extraatjes als schoolreisjes van de overheid krijgen. Een deelnemer zegt hierover: ,,Houd de bijdrage bij de ouders, anders gaan scholen te dure reisjes maken op kosten van de belastingbetaler.”

Een toenemend aantal ouders echter kan de ouderbijdrage niet meer betalen. Een meerderheid vindt dit verontrustend. Een deelnemer meent dat de belastingbetaler niet hiervoor hoeft te bloeden: ,,Zij hebben kinderen gekregen, daar hoeft de maatschappij niet voor op te draaien.” Een andere stemmer, oud-schooldirecteur, stelt sussend: ,,Op een school met een goede sfeer zorgen de draagkrachtige ouders ervoor dat de kinderen van armere ouders gewoon mee kunnen doen met schoolactiviteiten.”

Twee derde van de stemmers vindt het nodig dat leerlingen op school extra activiteiten doen zoals schoolreisjes en een kerstviering. Een deelnemer bekitiseert de schoolreizen naar het buitenland: ,,Doe schoolreisjes gewoon in eigen land. Net zo gezellig en toch goedkoper.”

De meesten vinden dat een kind van wie de ouders het schoolreisje niet kunnen betalen moeten worden uitgesloten. Iemand die dat zelf op school heeft ondervonden: ,,Ik ben zelf ooit uitgesloten van activiteiten omdat mijn ouders dat niet konden betalen. Dat is echt heel erg om mee te maken als kind.” Een ander valt bij: ,,Zo vrijwillig was die ouderbijdrage niet. Leerkrachten spraken mij als kind erop aan en dat was echt heel vervelend.”

Het gros van de stemmers vindt dat het onderwijs in principe helemaal gratis moet zijn. Een van hen vindt: ,,Scholen moeten gratis zijn, maar ze hebben al wel heel veel geld gekregen en ze moeten het daar voorlopig maar even mee doen.” Een ander maant: ,,We betalen allemaal mee aan het opvoeden van andermans kinderen, dus niet teveel gekkigheid graag.”

De verwachting dat door het afschaffen van de ouderbijdrage de verschillen tussen scholen kleiner zullen worden, hebben de meeste stemmers niet. Een opmerking: ,,Wat veel meer uitmaakt voor de kwaliteitsverschillen in het onderwijs, is de buurt waar een school staat. De vraag of het schoolreisje naar De Efteling gaat, maakt niet zo heel veel uit.”

De meeste stemmers geloven niet dat ouders door het schrappen van de ouderbijdrage ouders hun kinderen naar een ‘rijkere’ school zouden sturen. Een stemmer: ,,Maak alle scholen openbaar en stel ze weer onder overheidstoezicht in plaats van onder schoolbesturen. Dat maakt de kans op gelijkheid in het onderwijs groter.”