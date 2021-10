Uitslag Stelling: ’Experiment zal floppen’

Een van de deelnemers denkt: „Er zullen in de Tweede Kamer met achttien partijen met zoveel verschillende meningen altijd wel genoeg stemmen te vinden zijn voor een voorstel.” Maar een tegenstander betoogt: ,,Je moet met een coronacrisis, wooncrisis, energiecrisis en toeslagenaffaire niet willen experimenteren. Een nieuw kabinet zou stevig in het zadel moeten zitten.”

Ook geloven maar weinig stemmers met deze ’experimentele’ manier van onderhandelen dat er schot in de inmiddels halfjaar durende formatie komt. Daarbij hebben velen het idee dat de partijen na die heel lange formatie nauwelijks zin hebben om te gaan regeren. ,,Die ’ouwe meuk’ die bij alle ellende was betrokken, zit er nog steeds, net als Remkes en Koolmees”, zo vindt iemand die wil dat er ’nieuwe frisse mensen van buiten Den Haag’ moeten komen. ,,De fut is er totaal uit, niemand heeft er zin meer in. Eigenlijk moeten er totaal nieuwe bewindspersonen komen”, zo meent een andere tegenstander.

Wouter Koolmees, een van de informateurs, noemde het akkoord experimenteel. Veruit de meeste respondenten delen die visie niet. Een analyse: ,,Een dun regeerakkoord en de kwalificatie ervan als experiment, geeft aan dat het vertrouwen in het nieuwe kabinet niet heel groot is. Eigenlijk is het de bevestiging van het onderhuidse wantrouwen.” En iemand die alleen maar heil ziet in nieuwe verkiezingen meent: ,,Alles wordt maar als experiment gezien. Het wordt tijd dat dit faalkabinet opstapt, en niet als experiment maar permanent.”

Het idee is dat partijen in de Tweede Kamer, die niet in het kabinet zitten, als het ware meeregeren. De meerderheid gelooft dat dit de besluitvorming zal vertragen. Een argument voor het beknopte regeerakkoord is dat partijen als GroenLinks en PvdA bij sommige voorstellen kunnen aansluiten. De meeste respondenten denken niet dat deze partijen hier snel in zullen meegaan. ,,Waarom moeten alleen die partijen erbij worden betrokken? De verkiezingsuitslag gaf voornamelijk centrumrechts als ainnaar aan. Dus luister ook naar JA21, BBB en SGP”, klinkt het.

De ene helft van de stemmers denkt dat door de steun van GL en PvdA te zoeken er toch ’linkse’ voorstellen zullen worden meegewogen. Een van de deelnemers ziet het als een manier van D66 om deze twee partijen alsnog binnen te halen. ,,En dat zou niet moeten mogen, omdat ze genadeloos zijn afgestraft bij de verkiezingen.”

Een overgrote meerderheid gelooft niet dat de nieuwe manier van regeren zal helpen bij het oplossen van moeilijke dossiers als de woningmarkt en energiecrisis. ,,Zo'n dun regeerakkoord gaat nog meer problemen geven dan nu het geval is. Het blijft aanmodderen, zolang er te veel kleine partijen in de Tweede Kamer zitten”, zegt een criticus. En het gros gelooft ook niet dat het nieuwe kabinet het lang zal volhouden. Daarbij denkt ook bijna niemand dat de coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. ,,Hiermee krijgen wij als kiezers een sneer, want ook dit 'experiment' geeft de verkiezingsuitslag totaal niet weer.”