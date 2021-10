Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Waar blijven kritische vragen over priktournee Hugo de Jonge?

Door Marianne Zwagerman

’Bullshit!’ schreeuwde een man naar Wierd Duk, zijn boze hoofd rood aangelopen van woede. We zaten in een schuilkerk in Leiden om te praten over het falende coronabeleid en welke lessen daaruit te trekken zijn. Op het podium een groep hoogleraren, artsen en wetenschappers die daar samen een boek over schreven. In de kerkbankjes keurig publiek, van het type dat je ook in het concertgebouw aantreft.