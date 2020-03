’Gerechtigheid komt er nooit’

En dat komt niet door het gedegen onderzoek door het JIT. Wij weten allemaal dat de regeringen van Poetin en de Oekraïnse bestuurders niet bepaald de toonbeelden van eerlijkheid en integriteit zijn. De advocaten die de verdachten verdedigen, zullen er alles aan doen om het tegendeel aan te tonen. Ik vrees dat zij bij de rechters voet aan de grond krijgen.

En de schuldvraag bij overheden neerleggen is natuurlijk helemaal van de zotte. MH17 vloog inderdaad over oorlogsgebied. Maar zou de BUK-raket niet zijn afgeschoten op een ander verkeersvliegtuig? Gewoon oorlogszucht van de vier bandieten die nu tercht staan. Zij konden simpel weten dat MH17 een verkeersvliegtuig was. Met een mobieltje kan immers iedere burger weten welke vlucht, hoeveel passagiers en welk vliegtuig waar naar toe gaat. Je hoeft dan niet meer op een rode knop te drukken.

Nee, deze heerschappen besloten anders en joegen 298 volkomen onschuldige mensen de dood in, willens en wetens, doelbewust en met opzet. Maar de gevraagde gerechtigheid? Blijft uit zolang advocaten namens hun cliënten kunnen spreken. Cliënten die het openbaar ministerie bovendien niet wist te vinden of te bereiken. Raar, een advocaat kennelijk wel.

Kees Lemmens, Huissen