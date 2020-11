Uitslag Stelling: Bang voor illegaal vuurwerk

Voor de coronacrisis was al besloten dat er geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer mochten worden afgestoken maar gezien de druk op de zorg door corona is er met oud en nieuw ook geen siervuurwerk meer toegestaan.

Heel goed, juicht het ene kamp. „Had al jaren eerder ingevoerd moeten worden. Al dat leed voor mens en dier en al die luchtvervuiling, ik hoop dat het vuurwerkverbod een blijvertje is.” Zo’n verbod is onzin en vragen om narigheid, klinkt het in het andere kamp. „Er zal veel illegaal vuurwerk worden afgestoken of zelfgemaakte ’bommen’, met alle gevolgen van dien.”

Zowel voor- als tegenstanders zijn bang dat het het gebruik van illegaal vuurwerk zal toenemen door het vuurwerkverbod. Ook de vuurwerkbranche waarschuwt daar voor. „Juist het zware, illegale vuurwerk is het probleem. Pak dat eens aan. Met een vuurwerkverbod benadeel je weer de burger die zich wél aan de regels houdt”. Een respondent hoopt dat ze goed gaan controleren in de grensregio’s, „anders heeft het nog geen nut.”

Minister Grapperhaus zegt dat het verbod goed te handhaven is, maar vrijwel niemand van de respondenten deelt die mening. „De diender zal met gevaar voor eigen leven bonnetjes moeten schrijven terwijl de Cobra’s en lawinepijlen hem om de oren vliegen”, voorspelt iemand. Een ander merkt op dat er al jaren een vuurwerkverbod geldt tot eind december. „Er wordt alleen al jaren niet gehandhaafd. Hufters die voor eind december afstaken deden dat al illegaal en kwamen er mee weg. Dat gaat nu niet veranderen.”

Overtreders van het vuurwerkverbod krijgen een boete van 100 euro en een aantekening op het strafblad. Een kwart van de respondenten vindt de straf te licht. „Normaal geven ze duizenden euro’s uit aan vuurwerk, dus 100 euro schrikt niet af”, redeneert een deelnemer. Bijna de helft echter vindt het een te zware sanctie. „Boete oké, maar een strafbladaantekening gaat te ver.”

De vuurwerkbranche verwijt de politiek het coronavirus te misbruiken om een algeheel vuurwerkverbod erdoor te drukken en daar is ruim de helft van de deelnemers het mee eens. „Alles wordt tegenwoordig op corona gegooid”, moppert een respondent, „het enige waar de mensen naar uitkeken, vuurwerk op 31 december, wordt ze dit jaar ook al ontnomen. De illegale markt en zaken in Duitsland en België die vuurwerk verkopen lachen zich kapot, maar vele Nederlandse ondernemers gaan weer kapot.” De 40 miljoen euro die de branche ter compensatie krijgt noemt de een ’een fooi’ terwijl de ander zo’n compensatie belachelijk vindt.

De meerderheid denkt overigens niet dat het verbod de druk op zorg- en hulpverleners zal verminderen en dat de jaarwisseling rustiger zal verlopen. „Veel onvrede gaat tot rellen leiden. Als alternatief zullen er winkelruiten sneuvelen en auto’s in vlammen opgaan”, schetst iemand een donker scenario.

Voor de meeste respondenten is een jaarwisseling zonder vuurwerk toch minder feestelijk. „Waarom geven gemeenten geen grote vuurwerkshow? Dan kunnen we toch nog het nieuwe jaar in knallen.”