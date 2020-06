’50-plusser, blijf nog even binnen!’

Een terrasje pakken; het staat iedereen weer vrij. Jan Latten raadt kwetsbare groepen aan om eerst af te wachten wat het gezondheidseffect is van de versoepeling. Ⓒ ANP

Veel horecazaken vragen senioren, chronisch zieken en mensen met overgewicht om terras en restaurant nog even te mijden, tot boosheid van met name ouderenbond Anbo. Jan Latten argumenteert dat ’kwetsbaren’ er veel profijt van kunnen hebben als ze nog even voorzichtig zijn.