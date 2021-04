Binnenhof is blind voor coronawoede

Buitenland

’Georganiseerde misdaad achter moord op Griekse journalist’

Het onderzoek naar de moord op een Griekse misdaadjournalist afgelopen vrijdag richt zich met name op de werksfeer van het slachtoffer. De 52-jarige Giorgos Karaivaz gold als een prominent misdaadverslaggever in Griekenland en beschikte over een groot netwerk in het onderwereldcircuit. In het verled...