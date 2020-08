De Kwestie: ’Boycot is dictatuur van de minderheid’

Cancel culture - het monddood maken van mensen met een bepaalde mening - en boycots passen niet in een democratie, zegt bijvoorbeeld JC_Verhage: „Boycot is ook een gebrek aan kracht en niveau en bovendien nogal dictatoriaal.” Waarom denkt dat ook: „Bij een democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen, maar nu hebben we een minderheid die zijn wil wet maakt. Dat is geen democratie meer. We zijn de weg kwijt.”

Smakeloos

Maar oproepen tot geweld en haat, dat gaat toch te ver? Dat moeten we toch niet willen? Tim Boddaer daarover: „We denken te weten waar de grens ligt van wat je kan zeggen en doen en wat niet, maar we hebben geen idee. Als iemand verkleed als Hitler voor de grap sterspeldjes gaat uitdelen, dan hoor je iedereen wel over hoe smakeloos het is, maar rondrennen met een zwart geverfd gezicht is voor sommigen net zo erg of erger. Anderen voelen zich geroepen om te oordelen of andermans gevoel legitiem is of niet.”

"De boycotters gedragen zich als kleuters, houden andere kleuters buiten hun spel, en gaan verder met hun spel."

Dat is ook het probleem, volgens Babbelmuts: „Het is te gek voor woorden dat anderen je willen straffen of uitsluiten, omdat je een bepaalde mening hebt. Alsof hun mening heilig is. Persoonlijk vind ik de uitspraken van Jort Kelder abject, maar hij moet ze kunnen doen. En we kunnen erover discussiëren. Zo hoort dat in een volwassen democratie.”

Boycots komen ook voort uit arrogantie, betoogt Martrijn: „Een boycot speelt alleen maar in op valse emoties: ’Kijk eens hoe goed ik ben en beter dan de ander.’ Een discussie kan meer inzicht geven in de ander. Daar hoef je het niet mee eens te zijn om toch met respect met elkaar om te gaan. Misschien iets teveel gevraagd tegenwoordig.” Dat kan ook komen doordat mensen tegenwoordig langere tenen hebben, denkt AstridR: „De wereld is zo humorloos geworden. Je kunt niets meer zeggen of er is wel iemand op z’n teentjes getrapt. Wat is er mis met zeggen dat je een prinses een lekker ding vindt, dat zeg je toch ook van je buurmeisje als dat zo is!? Als je nou iemand bewust beledigt of iets zegt dat tegen de wet ingaat, ligt het natuurlijk anders, maar dan nog zou een waarschuwing genoeg moeten zijn. Een boycot is net als gevangenisstraf en voor dat laatste moet je het in Nederland wel heel bont gemaakt hebben. We beginnen hier al net zo hysterisch en hypocriet te doen als in Amerika, het land van het vrije wapenbezit waar iedereen iedereen maar dood schiet, maar ook het land waar zelfs de suggestie van een tepel al een rel veroorzaakt. Realiteitszin is volkomen zoek.”

Tegenstellingen

En zo ziet Raisa Blommestijn haar aanhang groeien. Zij is tegen elke vorm van boycot en cancellen. Haar verhaal sloeg aan bij Jet_leliveld: „Dit stuk zou paginagroot moeten worden afgedrukt, zodat in Den Haag (bij Rutte en consorten) eindelijk de ogen open gaan.” Dat werkt niet, zo zegt Peter851, want in Den Haag is het juist begonnen: „Men noemde het toen eufemistisch cordon sanitaire. Sindsdien slaat iedereen aan het boycotten. Resultaat is dat niemand een stap verder komt en tegenstellingen zich in loopgraven hebben verschanst. De boycotters gedragen zich als kleuters, houden andere kleuters buiten hun spel, en gaan verder met hun spel.”

"Vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Nederland. In Nederland mag je alleen zeggen wat de ander horen wil."

Het zou ook eigenlijk andersom moeten werken, legt R. van Putten uit: „Het zou eigenlijk zo moeten gaan dat als iemand het niet eens is met bepaalde boodschappen, afbeeldingen of dergelijke, hij of zij er maar niet meer komen of er geen gebruik meer van moet maken. Dan kan de rest van de wereld - die zich er niet aan stoort - er gewoon gebruik van maken of er gewoon naar kijken. Nu bepaalt een minderheid wat de meerderheid mag zien, doen of kopen, dat is juist de omgekeerde wereld.”

Meningsuiting

Tuan Theo pleit voor een beetje wederzijds begrip: „Als het respect voor elkaars mening verdwijnt, verdwijnt ook de ratio. Het niet aanvaarden of willen begrijpen van (onderdelen) van de zienswijze van de ander is het probleem.” Dat vindt OttoMD ook: „In een diverse samenleving hoort respect voor ieders cultuur en gebruiken. Kleine groepen die op activistische wijze de Nederlandse cultuur en geschiedenis ter discussie stellen, horen ook op dezelfde wijze aangepakt te worden.” Maar we zouden toch niet uitsluiten? Nee, zegt Gertaafjevanderwiel: „Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar dat geldt ook voor het spreekwoord ’spreken is zilver, zwijgen is goud’. Het uitsluiten van personen, cultuur, historie moet niet aan de orde zijn. We moeten beseffen dat het ’iedereen’ naar de zin maken niet gaat lukken.”

LSuurbier denkt daar iets anders over: „Vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Nederland. In Nederland mag je alleen zeggen wat de ander horen wil. Zeg je iets dat de ander niet aanstaat, dan heb je direct een stempel op je voorhoofd, gevolgd door een boycot en/of een proces. In Nederland overheerst de dictatuur en niet de democratie. In Nederland bepaalt een kleine minderheid wat de nieuwe normen en waarden zijn.”

Daar worden we niet beter van, zegt Scoozz63 tenslotte: „Een boycot is niets anders dan een teken van zwakte.”