Uitslag Stelling: ’Derde net mag op zwart’

Voor velen ligt een drastischer oplossing voor de hand: „Weg met NPO3, twee publieke zenders is meer dan voldoende. Een ’landelijke’ regiozender voegt niks toe. Wat kan mij de huttenbouw in Lutjebroek schelen of wat er in Limburg gebeurt in de categorie ’hond bijt man’. Laat dat kneuterig nieuws maar fijn op de eigen regionale zender.”

In de kabinetsplannen gaat de bezem door de publieke omroep. Hervormen en bezuinigen, zo luidt het. Het volwaardig in de lucht houden van de ’staatsomroep’ kost 800 miljoen per jaar aan belastinggeld, en dat bedrag moet omlaag. De minister laat doorschemeren dat een omroepbestel met drie tv-netten niet heilig is. „Regiozender lijkt me prima plan”, stelt een respondent. „Een zender laten verdwijnen niet. Waar blijven de kinderprogramma’s dan? Doe de salarissen naar beneden hoeft er ook geen zender weg. Omroep Brabant doet het goed. Die programma’s moeten op NPO3, dat is beter dan wat er nu op is.” Iemand benadrukt het nut van ’nieuws uit de provincie’. „Neem het gasprobleem in Groningen. Als daar landelijk aandacht voor is, krijgt de rest van het land meer begrip voor wat er leeft. Al wat je nu hoort is het geluid vanuit de grachtengordel en Gooise matras. Nederland is groter dan de Randstad. ”

Deelnemers aan de stelling (57%) vinden dat de publieke omroep zich op de ’kerntaken’ moet richten: Informatie, cultuur en educatie. Dat er (fors) gekort kan worden, staat voor velen vast. „Er zijn te veel kleine omroepen met elk zijn directeurtje en belachelijke salarissen. Eerst die bobo’s eruit en weer goede tv maken”, klinkt het. „Besteed het geld aan goede documentaires in plaats van aan dat autocue-gehijg van Matthijs van Nieuwkerk. Te links, te voorspelbaar en te vaak dezelfde gasten.” Een ander: „Stop met die dure reisprogramma’s (Floortje, Terpstra, Bauer, caravanclubs e.d.).”

„Ze hebben het zelf verprutst”, reageert een ander. „Waarom moet Jantje Smit gaan zingen op Ibiza? De beste zangers van Nederland kan ook in de studio in Hilversum worden opgenomen. En waarom moeten we Ilse DeLange volgen als ze songs gaat schrijven in Amerika? Hetzelfde liedje met Nick en Simon.” En ook: „Dat voetbal op de publieke omroep komt me de neus uit. Dat vrouwen-WK momenteel, niet om aan te kijken. En wat denk je dat dat kost?”

Het voor acht uur ’s avonds schrappen van reclameblokken - per 2021 - op het publieke net „om de kinderen daarvan te vrijwaren”, zoals minister Slob wil, wordt door 65% van de stemmers weggehoond. „Niet nog meer betutteling alstublieft. Overal is reclame. Irritant, maar helaas noodzakelijk. Dat scheelt 60 miljoen per jaar. De belastingbetaler kan natuurlijk weer bijpassen.”

„Dwing me niet naar de commerciëlen te gaan kijken met hun vaak verschrikkelijke programma’s”, huivert een deelnemer. „Voor de 877e keer dezelfde films uit het jaar nul. Spelletjesprogramma’s waar je IQ van verschrompelt. Bij onze publieke omroep worden uitstekende programma’s gemaakt van echt hoge kwaliteit, minister Slob. Blijf ervan af!”