’Medicijnen moeten goedkoper’

Het interview van Vicky Sniekers is uit mijn hart gegrepen. Wanneer wordt er eens een keer naar het menselijk aspect gekeken?

Er moeten uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor schrijnende gevallen, zoals patiënten waarbij dit sluismedicijn de enige optie is. Hierbij kan de behandelend arts een grote rol spelen. Ook vraag ik mij af waarom bepaalde medicatie in Nederland zo duur is.

Mijn medicatie bijvoorbeeld, is in Amerika 75% goedkoper. Reden: groter land, dus grotere afzetmarkt, dus betere onderhandelingspositie. Dé reden om als EU in te gaan kopen.

Ook is het absurd dat patiënten die een medicatie hebben uitgeprobeerd in een zgn. trial via het ziekenhuis en waarbij het middel zeer effectief heeft gewerkt, er in een later stadium geen gebruik meer van kunnen maken. Voor patiënten is het hopeloos.

Helaas zullen steeds meer mensen hiermee te maken krijgen.

Linda van der Zon-Bronsgeest, Oegstgeest