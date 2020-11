Opeens hebben tal van FvD’ers een ruggengraat

Wouter de Winther Ⓒ Matty van Wijnbergen

Den Haag - Heb je het ooit zo heftig meegemaakt in de politiek? Het is een vraag die me de afgelopen dagen nogal eens gesteld werd. Jonge partijen gaan vaker gebukt onder interne strijd - de teloorgang van de LPF 18 jaar geleden is er het meest in het oog springende voorbeeld van. Maar de manier waarop en de snelheid waarmee FvD zichzelf kapot maakt, kent zijn gelijke niet.