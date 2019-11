Ruim drie jaar geleden won Donald Trump (73) de Amerikaanse presidentsverkiezingen en werd hij de 45e president van de Verenigde Staten. In februari starten de eerste voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van 2020. Zoals iedere vier jaar zijn de staten Iowa en New Hampshire als eerste aan de beurt. Dinsdag 3 maart, Super Tuesday, is waarschijnlijk de belangrijkste dag van de voorverkiezingen.