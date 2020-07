Pers is ramptoerist bij CDA-verkiezing

Afgelopen woensdag werd de winnaar van de CDA-verkiezingsstrijd bekendgemaakt. Ik zat op dat moment in de auto en zette Radio 1 aan. BnnVara had dienst. Er klonken aankondigingen en de omroep was druk met snel nog even dit en snel nog even dat. Iemand in de studio verzuchtte ondertussen dat de uitslag door de christendemocraten werd gerekt als een Talpa-show.