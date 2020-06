’Bezoekregels respecteren’

Natuurlijk is het vervelend dat het raam niet open mag, maar het bestuur van het verzorgingstehuis heeft de verantwoordelijkheid over de gezondheid van alle bewoners. Dat daar strenge bezoekregels voor gelden weet nu toch iedereen? Zelf ben ik bestuurder van een woonvorm voor mensen met een beperking in Almere. Ook wij hebben verregaande maatregelen moeten nemen. Verwanten hebben gelukkig alleen maar begrip daarvoor. Hulde voor de vasthoudendheid van de manager van Sonnevanck.

Paul Offerman, Almere