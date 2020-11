Professionele hulp krijg ik ook, maar deze twee zorgen ervoor dat er vrijwel iedere avond warm eten is. Lig ik ’s middags te slapen, ligt er weer een briefje ’eten in de koelkast’. Zo kan het ook! Jolanda, Danny en Elsa, bedankt!

Yvonne Overdijk, Den Haag

