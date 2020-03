’Koester alle hulp- en zorgverleners’

Daarom heb je gekozen voor dit beroep om met toewijding, zorg en empathie hulp te kunnen bieden. Laten wij die waardering ook in de toekomst in de praktijk brengen en ervoor zorgen dat hulpverleners bij festiviteiten en de jaarwisseling niet letterlijk klappen krijgen bij het uitvoeren van hun taken en werkzaamheden.

Jan de Visscher, Hardegarijp