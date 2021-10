’Aanwas van bevolking nu beperken’

Het is een wereld van verschil met decennia terug, toen ik in 1980 mijn roze papiertje (rijbewijs) behaalde. Destijds was er bijvoorbeeld nog niet zoveel vrachtverkeer uit het buitenland. Tegenwoordig ziet je veelal grote vrachtwagens met opleggers met onbekende nummerplaten voor je rijden.

Deze rigoureuze problemen waarmee we nu mee te kampen hebben, worden veelal naar de toekomst verschoven. De aanpak daarvan vergt nou eenmaal veel geduld en tijd. Iets wat sommige politieke partijen momenteel niet meer hebben. Deze partijen willen bijvoorbeeld hun ingediende plannen voor de volgende verkiezingen al verwezenlijkt zien, boven de echte werkelijke problemen, zoals overbevolking, aan te pakken waarvan het eindresultaat ver in de toekomst ligt. Maar ervan wegkijken lost ook niets op. Op een bepaald moment zullen we er toch mee moeten dealen, willen we voorkomen dat we van ’s morgens tot ’s avonds in de file staan.

Mario Verhees, Asten